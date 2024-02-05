Дева, Телец и Скорпион. Именно эти знаки зодиака могут расстаться в феврале 2024 года.

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Дева

В этом месяце вы можете почувствовать, что перестали понимать друг друга. Жизнь стала обыденной. Ничего не меняется. Каждый день как предыдущий. Подумайте, может, хватит мучить друг друга. Пришло время каждому пойти своей дорогой.

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Телец

Вы можете чувствовать напряжение в отношениях. Постоянные недоразумения и ссоры до добра не доведут. Обсудите все спокойно. Иначе есть большой риск разойтись.

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Скорпион

Возможно, вам уже давно не так весело, как раньше. Общие интересы будто растворяются. Вместо них новые и новые конфликтные ситуации. Если готовы, поставьте точку. Любовь всей жизни еще впереди.

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