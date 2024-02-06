Скорпіон, Рак і Лев. Саме вони найчастіше розігрують драму в стосунках.
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Скорпіон
Скорпіони відомі своєю пристрасністю та інтенсивністю у стосунках. Вони можуть швидко вибухнути емоціями. Ці люди вкрай ревниві і їм до вподоби влаштовувати драми.
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Рак
Раки дуже чутливі та емоційні, що може призводити до безлічі непорозумінь. Вони швидко засмучуються та можуть перевтілюватися в жертву, що негативно впливає на їхні стосунки. Цим людям важко зберігати рівновагу, тому драми не рідкість.
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Лев
Леви завжди хочуть бути в центрі уваги та отримувати визнання. Їм подобається контролювати ситуацію та виходити переможцем у будь-якому конфлікті. Ця потреба часто призводить до драматичних ситуацій у стосунках. Леви не вміють терпіти критику та завжди готові відстоювати свою точку зору.
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