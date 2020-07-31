С тех пор как рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США, его семейная жизнь с Ким Кардашьян стала поводом для обсуждений в СМИ. После скандала в сети и эмоционального выяснения отношений инсайдеры рассекретили, что супруги около года живут отдельно.

Крепкий союз Ким Кардашян и Канье Уэста уже давно оказался под угрозой, ведь у пары проблемы не только из-за президентской кампаниию рэпера. Около года светская львица живет в роскошном доме в Лос-Анджелесе с четырьмя детьми без мужа. На протяжении этого времени он находится на ранчо в штате Вайоминг, а детей видит крайне редко. Об этом информирует издание Us Weekly.

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"Канье находился в Вайоминге на протяжении всего последнего года, а Ким посещала его примерно раз в пять недель и привозила детей. Они не проводили время вместе, ведь он полностью перенес свою жизнь на ранчо", – сообщили инсайдеры.

Кроме того, сама Ким Кардашян с потомками не слишком охотно проводит время с мужем, ведь считает, что частое общение с Канье Уэстом может негативно сказаться на их детях – 7-летней Норт, 4-летнем Сенте, 2-летней Чикаго и годовалом Псалме. Как мать звезда волнуется за психическое здоровье малышей, отец которых страдает от биполярного расстройства. Она убеждена, что рэперу нужно сначала разобраться в себе, а уже потом возвращаться к семейным обязанностям.

Стоит отметить, что эта информация появилась в прессе после того, как Канье Уэст публично заявил, насколько важна для него поддержка родных в такое непростое время президентской кампании. Однако все предыдущие заявления противоречат словам рэпера.

Недавно он признался, что два года добивается развода с Ким Кардашян, ведь приревновал возлюбленную к 33-летнему рэперу Мику Миллу. Свою тещу Крис Дженнер артист обвинил в позиции "белого верховенства" и признался, что она пыталась отправить его на лечение. Впоследствии он публично извинился перед ними в твиттере, а жена прилетела в Вайоминг, чтобы лично выяснить отношения.