Полейте орхидею этой водой, чтобы растение радовало вас пышным цветением
Источник:ТСН
Орхидея – популярное комнатное растение, однако, капризное в уходе. В частности, она не любит частые пересадки, сухой воздух, прямые солнечные лучи, холодную и жесткую воду.
Кроме того, растение важно не переувлажнить. Ведь тогда корни начнут гнить, поэтому со временем орхидея погибнет. Какая вода поможет орхидее развиваться, читайте в материале.
Тоже полезно Простой раствор поможет избавиться от гнилых корней и увядших листьев орхидеи: как его приготовить
Какой водой можно поливать орхидею
Для орхидеи отлично подойдет лимонная вода. В частности, она оказывает большое влияние на развитие корней. Для приготовления раствора можно взять свежий лимон или лимонную кислоту.
Для начала нужно налить 1 литр теплой воды в банку. Затем закиньте туда 1 грамм лимонной кислоты или 1 чайную ложку лимонного сока. Все это нужно перемешать.
Если вы хотите защитить орхидею от вредителей и разных заболеваний, то лимонным соком следует опрыскивать листья. Однако делайте процедуру только тогда, когда температура воздуха в комнате будет как минимум 24 градуса. А вот поливать орхидею лимонным соком можно всего 2 раза в месяц. Растение нужно погружать в сосуд с раствором.
Почему лимонный сок полезен для орхидеи
Лимонный сок защищает орхидею от насекомых. Дома такой раствор можно приготовить двумя способами. Они не требуют много времени.
- 10 капель лимонного сока можно развести в 200 миллилитрах теплой воды. Смочите в растворе ватный диск и протирайте орхидею 1 раз в неделю.
- 3 капли лимонного сока добавьте в сосуд, наполненный 200 миллилитрами теплой воды. Поливать орхидею этим средством следует 1 раз в месяц.
Как правильно поливать орхидею
- Когда орхидея начинает цвести, то ее следует поливать 2 раза в неделю. В зимний период – 1 раз в 2 недели. Однако в холодное время года растение нужно чаще опрыскивать. Также можно добавлять в воду марганцовку.
- Не поливайте орхидею холодной и жесткой водой. Ведь из-за этого растение получает сильный стресс. Воду нужно прокипятить и отстоять. Также следует следить за тем, чтобы она была комнатной температурой.