Разожгут настоящую страсть: 6 самых сексуальных ароматов на День святого Валентина

На полках магазинов есть много ароматов, которые излучают сексуальность. Они способны разжечь невероятную страсть между мужчиной и женщиной. А это именно то, что нужно на День святого Валентина.

Праздник уже не за горами, ведь приходится на 14 февраля. Поэтому пришло время выбирать самый сексуальный аромат, чтобы поразить своего любимого человека, передает 24 Канал.

Тоже полезно Привлекают внимание каждой: 5 мужских парфюмов, от которых в восторге женщины

Самые сексуальные женские ароматы

Diesel Loverdose – один из самых соблазнительных ароматов, которым женщины пользуются с 2011 года. Этот парфюм прекрасно подойдет для романтического свидания на День святого Валентина, ведь добавляет в отношения невероятную страсть.

Начальная нота : звездчатый анис, мандарин.

: звездчатый анис, мандарин. Нота сердца : гардения, жасмин, лакрица.

: гардения, жасмин, лакрица. Конечная нота: амбра, ваниль, древесные ноты.

Dior Pure Poison – о настоящей чувственности и женственности, которые создает бренд "Christian Dior". Этот аромат способен привлечь любого мужчину. Он подходит для женщин, которые не боятся принимать жизненные вызовы.

Начальная нота : бергамот, жасмин, сицилийский мандарин, сладкий апельсин.

: бергамот, жасмин, сицилийский мандарин, сладкий апельсин. Нота сердца : пассифлора, розовый пион, розовый журавлик.

: пассифлора, розовый пион, розовый журавлик. Конечная нота: белая амбра, цветок апельсина.

Jean Paul Gaultier Scandal – невозможно не вспомнить об этом парфюме, когда речь идет о сексуальности. Это аромат свободных женщин, которые на День святого Валентина собираются покорять мужские сердца. Парфюм выпустили не так давно – в 2017 году.

Начальная нота : гардения, красный апельсин.

: гардения, красный апельсин. Нота сердца : мед.

: мед. Конечная нота: пачули.

Какой парфюм выбрать на День святого Валентина / Фото Canva

Самые сексуальные мужские ароматы

Chanel Bleu de Chanel – парфюм, который лучше всего передает мужскую решительность и изысканность. Легендарный аромат уже долгое время считается одним из самых сексуальных. Он продается с 2010 года.

Начальная нота : ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус.

: ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус. Нота сердца : грейпфрут, кедр, лабданум, мята.

: грейпфрут, кедр, лабданум, мята. Конечная нота: имбирь, ладан, пачули, сандаловое дерево.

Hugo Boss BOSS The Scent Absolute – этот аромат обольстил уже не одну женщину. Он окутает любого мужчину страстью и обаянием, – а это именно то, что необходимо на День святого Валентина. Парфюм появился в 2019 году.

Начальная нота: имбирь.

имбирь. Нота сердца : манинка.

: манинка. Конечная нота: ветивер.

Maison Francis Kurkdjian L'Homme À La Rose – парфюм для прямолинейных и уверенных в себе мужчин. Он запоминается женщинам с первых же секунд. Взрывная сила аромата точно не оставит их равнодушными. Представлен на полках магазинов с 2020 года.