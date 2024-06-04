Чтобы не ускорить процесс старения: сколько лет нельзя праздновать женщинам
Народных примет настолько много, что некоторые даже касаются дня рождения. В частности, говорят, что не каждая дата – повод для праздника. Поэтому гостей за праздничный стол не стоит приглашать, время лучше провести наедине.
Считается, что женщинам нельзя отмечать 53 года. Это поверье передалось нам еще от предков. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.
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Почему женщине не стоит праздновать 53 года
Согласно приметам, 53 года не нужно праздновать, чтобы не потерять молодость. Говорят, что настоящая старость приходит к женщине после 50, однако процесс можно сделать менее активным, если придерживаться верований.
Сейчас многие люди уже не учитывают предрассудки. Если женщина ухаживает за собой, правильно питается, занимается спортом и меньше нервничает, то старение ей не так страшно. Однако это вполне естественный процесс, которого не стоит стесняться. Можно выглядеть красиво в любом возрасте.
Почему нельзя праздновать 40 лет
- Некоторые люди считают, что не стоит праздновать 40 лет, хотя это юбилей. Такая цифра часто ассоциируется с негативом, например с Великим потопом. На 40 день также принято поминать покойников.
- В народе говорят, что женщину ждет быстрая старость, а на мужчину – смерть до 50 лет, если запланировать празднование 40-летия
- Согласно эзотерике, после 40 лет энергетика человека ослабевает, поэтому он чаще может сталкиваться с плохими событиями.