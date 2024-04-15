15 апреля – какой праздник в Украине и мире: почему сегодня нельзя ломать ветки рябины

В понедельник, 15 апреля, церковь чтит память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Люди традиционно молятся святым, чтобы они помогли вылечить хронические болезни, а также принесли в семью благополучие.

У православных и греко-католиков продолжается Великий пост. Верующие не употребляют мясные, молочные продукты и алкоголь, передает LifeStyle 24.

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День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

Святой Аристарх служил у апостола Павла. Со временем он также начал занимать эту должность в городе Анамея. Пуд был знаком с апостолами Павлом и Петром. Однажды стал Римским сенатором. Трофим был родом из Эфеса. Святой вместе с апостолом Павлом проповедовал христианскую веру. По приказу императора Нерона, всех троих отправили на мученическую смерть.

Что нельзя делать

Не стоит рассказывать свои тайны, потому что вскоре обо всем станет известно.

Лучше много не работать сегодня, иначе ухудшится состояние здоровья.

Нельзя ломать ветки рябины, потому что начнет болеть зуб.

Запрещено давать деньги в долг.

Народные приметы

Ветер – к теплой погоде.

Яркое солнце – к дождю.

Дождь – к хорошему лету.

Холодная ночь – к потеплению.

Что еще отмечают

Каждый год 15 апреля в Украине отмечается День работников уголовного розыска. Именно в эту дату, в 1919 году, была создана секция судебно-уголовного розыска. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.

Также сегодня имеем Всемирный день искусства. В 2012 году его ввела Организация Объединенных Наций. Дату выбрали неслучайно. Дело в том, что 15 апреля 1452 года родился итальянский художник Леонардо да Винчи.