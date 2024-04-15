15 апреля – какой праздник в Украине и мире: почему сегодня нельзя ломать ветки рябины
В понедельник, 15 апреля, церковь чтит память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Люди традиционно молятся святым, чтобы они помогли вылечить хронические болезни, а также принесли в семью благополучие.
У православных и греко-католиков продолжается Великий пост. Верующие не употребляют мясные, молочные продукты и алкоголь, передает LifeStyle 24.
Смотрите также Когда Страстная неделя в 2024 году: основные запреты на этот период
День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
Святой Аристарх служил у апостола Павла. Со временем он также начал занимать эту должность в городе Анамея. Пуд был знаком с апостолами Павлом и Петром. Однажды стал Римским сенатором. Трофим был родом из Эфеса. Святой вместе с апостолом Павлом проповедовал христианскую веру. По приказу императора Нерона, всех троих отправили на мученическую смерть.
Что нельзя делать
- Не стоит рассказывать свои тайны, потому что вскоре обо всем станет известно.
- Лучше много не работать сегодня, иначе ухудшится состояние здоровья.
- Нельзя ломать ветки рябины, потому что начнет болеть зуб.
- Запрещено давать деньги в долг.
Народные приметы
- Ветер – к теплой погоде.
- Яркое солнце – к дождю.
- Дождь – к хорошему лету.
- Холодная ночь – к потеплению.
Что еще отмечают
Каждый год 15 апреля в Украине отмечается День работников уголовного розыска. Именно в эту дату, в 1919 году, была создана секция судебно-уголовного розыска. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.
Также сегодня имеем Всемирный день искусства. В 2012 году его ввела Организация Объединенных Наций. Дату выбрали неслучайно. Дело в том, что 15 апреля 1452 года родился итальянский художник Леонардо да Винчи.