4 красивых женских имени, которые имеют большую силу

Каждое имя обладает определенными особенностями, которые помогают владельцам двигаться по жизни. Какие-то влияют на судьбу людей довольно положительно, а другие – негативно. Поэтому выбирать вариант для ребенка надо тщательно.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку женских имен, которые имеют большую силу. Поэтому если вы вскоре ждете дочь, можете выбрать один из вариантов. Эти имена, кстати, являются достаточно популярными в Украине.

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Перечень сильных женских имен

Мария

Имя Мария – едва ли не самое распространенное среди украинцев. Оно имеет древнееврейское происхождение и трактуется по-разному: "печальная", "отвергнутая", "желанная", "госпожа", "любимая". Это имя часто упоминается в Библии, ведь так называлась мать Иисуса Христа и одна из самых известных женщин-мироносиц, которая первая узнала о воскресении Сына Божьего.

Мария – сильная личность и непоколебимая в своих принципах. Несмотря на такой довольно сложный характер, она очень спокойная и отзывчивая рядом с близкими. Девушка отдает им всю свою любовь и заботу.

Юлия

Согласно первой версии, имя Юлия имеет древнегреческие корни и переводится как "пушистая", "кудрявая", "волнистая". Другое мнение утверждает, что оно – латинское и означает "июльская", "из рода Юлиев".

Иногда людям сложно общаться с Юлией из-за ее чрезмерного упрямства и эгоизма. Почти все свое внимание женщина концентрирует на карьере, где добивается значительных результатов. В основном занимает руководящие должности.

Подборка имен, которыми можно назвать девочку / Фото Canva

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Анна

Имя Анна получило популярность не только в Украине, но и во многих других странах мира. В частности, встречается в Англии, Польше, Германии и Дании. С иврита переводится как "благотворительница", "милосердная" или "миловидная".

Анна завоевывает внимание людей своей добротой и сочувствием. Однако эти черты характера совсем ей не присущи, когда речь идет о карьере. Тогда женщина проявляет мудрость и интеллект, чтобы добиться успехов.

Инна

Считается, что имя Инна имеет латинское происхождение и образовалось от слова "inno", которое переводится как "плавать", "протекать" или "течь". Поэтому его обычно трактуют как "бурный поток".

У Инны очень много энергии, которую всегда нужно куда-то девать. Она постоянно стремится учиться чему-то новому и приобретать новый опыт. Имя наделяет девушек большой настойчивостью, которая может свернуть горы.