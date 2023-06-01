Во многих странах можно смело выбирать любое имя для своего ребенка. Впрочем, есть такие, где эта свобода ограничена. 24 Канал подскажет, какие имена запрещено давать детям в разных странах мира

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Запретные имена

В Австралии нельзя называть детей Икея, ведь это название шведской мебельной компании. Под запретом все имена, связанные с религией, например, Сатана, Христос.



Австралия / Фото Smartfly

В Новой Зеландии запрещено использовать имена "Королева", "Герцог", "Принцесса" и какие-либо королевские титулы.



Новая Зеландия / Фото tripmydream

В Мексике запрещается использовать имена вымышленных персонажей или те, над которыми могут смеяться. В частности, Обрезка, Гермиона, Бургер Кинг, трусы, Шпинат.



Мексика / Фото Travel

Географические названия находятся под запретом в Индии. То есть, India или Delhi нельзя называть новорожденным. Также воздерживаются от каких-либо названий религиозного происхождения.



Индия / Фото Везувий Тревел

В некоторых языках Lord переводится как "Господь". Так что в Германии нельзя давать такое имя. Люцифер – аналогично запретный.



Германия / Фото Украинская правда

Франция ставит табу на названия, связанные с едой: Нутелла, Клубника. Недавно в этот список попало имя Принц Уильям для мальчиков и Мини Купер для девочек. Не пытайтесь использовать во Франции имена из "Игры престолов".



Франция / Фото Mind.ua

Израиль также строго относится к религиозным названиям: Богом назвать своего новорожденного никто не сможет.



Израиль / Фото Travel

В Китае строго относятся к исламским именам или к тем, которые содержат символы или латинские буквы.



Китай / Фото КНУ им. Шевченко

Португалия скептически относится к имени Филипп. Назвать младенца Phillip не сможете, а Filipe – используйте без проблем.



Португалия / Фото TPG