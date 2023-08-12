Кого могут уволить в августе: 3 знака зодиака, которым следует сосредоточиться на работе

Сразу трем знакам зодиака в августе могут показать на двери. Итак, если не хотите потерять работу, сосредоточьтесь на выполнении поставленных задач.

Так, Раки, Стрельцы и Рыбы, вам следует сосредоточиться на работе. Звезды предсказывают, что уже к концу месяца этим знакам грозит увольнение, пишет 24 Канал.

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Рак

Безусловно, вы вправе быть уставшими. Впрочем, не нужно напоминать об этом постоянно. Лучше сосредоточьтесь на работе. В противном случае придется паковать вещи и искать что-то новое.

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Стрелец

За месяц у вас может возникнуть много трудностей на работе. Кажется, что буквально все рушится с рук, а вы не можете выполнить хорошо даже самое простое задание. В знаки могут даваться проблемы в личной жизни. Если не хотите потерять работу, работая, думайте только о ней.

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Дева

Вы всегда внимательны к деталям и ответственны. Впрочем, в этом месяце, вероятно, удивите всех. Руководитель скажет, что не узнает вас. Если по душе не пришлось лучшее занятие, сосредоточьтесь на выполнении поставленных задач. У вас, как и раньше, все получится отлично.

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