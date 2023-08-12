Девы и Весы, будьте осторожны. Особенно в период с 12 по 13 августа, об этом пишет 24 Канал.

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Девы

Будьте очень осторожны в собственных высказываниях, а также принятии важных решений. Если все хорошо не обдумать, уже сегодня-завтра могут возникнуть проблемы. Сохраняйте спокойствие и держите себя в руках, что бы ни произошло.

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Весы

В эти выходные вам лучше избегать скопления людей. Не все желают Весам добра. Итак, будьте осторожны относительно своего окружения. Ведь кое-кто может попытаться вовлечь вас в неприятности.

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