Так, Раки, Стрільці та Риби, вам варто зосередитися на роботі. Зірки пророкують, що вже до кінця місяця цим знакам загрожує звільнення, пише 24 Канал.

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Рак

Безумовно, ви маєте право бути змученими. Втім, непотрібно нагадувати про це постійно. Краще зосередьтеся на роботу. В іншому випадку доведеться пакувати речі та шукати щось нове.

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Стрілець

Упродовж місяця у вас може виникати багато труднощів на роботі. Здається, що буквально все падає з рук, а ви не можете виконати добре навіть найпростіше завдання. У знаки можуть даватися проблеми в особистому житті. Якщо не хочете втратити роботу, працюючи, думайте лише про неї.

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Діва

Ви завжди уважні до деталей та відповідальні. Втім, цього місяця ймовірно, здивуєте всіх. Керівник скаже, що не впізнає вас. Якщо до душі не припало краще заняття, зосередьтеся на виконанні поставлених завдань. У вас, які раніше, все вийде чудово.

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