5 растений, которые нельзя выращивать в саду: часто болеют и заражают других

Есть растения, которые часто болеют. Кроме того, могут заразить других. Так что если хотите красивый и ухоженный сад, не сажайте их.

Опытные садоводы выделили 5 растений, которые лучше не сажать. В частности, это штамбовая козья ива, мальва, можжевельник, флокс и конский каштан.

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Мальва (садовая шток-роза / рожа огородная)

Грибковые заболевания этого цветка не поражают соседние растения. Впрочем, они не дают мальве нормально расти и развиваться.

Флокс

Еще одно популярное и красивое растение – флокс. Однако, когда сажайте его в своем саду, будьте готовы к борьбе с мучнистой росой. Так что если хотите, чтобы флоксы постоянно цвели, придется регулярно их лечить и внимательно ухаживать за ними.

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Можжевельник

Интересно, что можжевельник также входит в список проблемных растений. Он заражается ржавчиной, бороться с которой тяжело. Больной можжевельник может заразить грушу, рябину и яблоню. Кстати, споры разлетаются на 100 метров. Так что если у соседа растет можжевельник, он может заразить и ваши плодовые деревья поблизости.

Конский каштан

Это дерево красиво цветет, хотя имеет специфический запах. Конский каштан не рекомендуют сажать в средней полосе. В условиях прохладной и дождливой погоды он быстро заражается разнообразными грибковыми заболеваниями, которые трудно лечить.

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Штамбовая козья ива

Это очень интересное и одновременно проблемное растение. Штамбовая козья ива сильно и часто болеет ржавчиной. На ее листочках появляется налет.