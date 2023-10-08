Нельзя хранить вместе эти овощи, фрукты и ягоды
Некоторые овощи, фрукты и ягоды ни в коем случае не следует хранить вместе. Неправильное "соседство" может плохо влиять на продукты, они быстро портятся.
Овощи, фрукты и ягоды имеют разные требования к хранению. Какие именно нельзя держать вместе, пишет 24 Канал.
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Эти продукты нельзя хранить вместе
Возможно, вы даже не догадывались, но хранить лук и чеснок вместе с картофелем не стоит. Из-за выделения влаги и газа при таком соседстве овощи начнут быстро портиться.
Также не следует хранить зеленые бананы рядом с другими фруктами или овощами. Они выделяют много этилена, ускоряющего созревание.
Кстати, этот газ тоже выделяют помидоры. К нему очень чувствительны огурцы. Поэтому о таком хранении лучше забыть.
Этилен также выделяют: картофель, яблоки, авокадо, дыня, киви, персик, груша и так далее. Поэтому не храните их с цветной капустой, брокколи, морковью, болгарским перцем, баклажанами. А еще тыквами, грибами, цуккини, зеленью и луком.
Отдельно от других фруктов и овощей необходимо хранить клубнику, малину и смородину.
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