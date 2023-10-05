Перед хранением орехов важно их хорошо просушить. Можно под солнечными лучами или дома в духовке. Если этого не сделать – они могут погнить, и тогда уже никак не спасешь. Где и как положить орехи на хранение – знает 24 Канал.

Где это Нельзя хранить орехи в этом месте

Можно ли держать орехи в амбаре

Грецкие орехи сохраняются более длительный срок в скорлупе, а не очищенными. Если соблюдать условия хранения, они могут стоять так даже 3 года. Важно, чтобы свет и воздух не проникали в самое ядро.

Если вы хотите держать их в амбаре, то есть один нюанс. Они могут набрать запахи других овощей, с которыми лежат рядом. Так что лучше переложить орехи в пакет и поставить в морозильную камеру на 2-3 дня. А уже потом перемещаем в погреб. Перед тем их рекомендуется хорошо высушить: тогда есть шанс продлить срок их хранения.

Комнатная температура не подходит для держания орехов. Впрочем, если у вас есть балкон или лоджия, это хороший вариант. Там они простоят дольше.

Где лучше хранить орехи

Долго они будут храниться в холодильнике или в морозильной камере. Ядро орехов нужно заранее очистить от скорлупы. Тогда кладем в пакетики где-то по 200-300 граммов. Также можно поставить орешки в пластиковую емкость.

Очищенные орехи / Фото Agro-Ukraine

Однако хорошо посмотрите, возле чего вы ставите орехи. Желательно, чтобы возле них не было продуктов с резким запахом. В холодильнике без скорлупы могут стоять 4-5 месяцев, тогда как в морозилке – около 1 года.

В чем следует держать орехи

Орехи оптимально хранить в тканевых мешках, в сетках, ящиках из дерева или пластика, в картонных коробках. Если в помещении высокая влажность или нет достаточно воздуха, тогда есть один лайфхак. Надо разместить между ящиками или мешками с орехами силикагель или опилки.