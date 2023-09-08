Точно не Рыбы: самый жестокий знак зодиака среди мужчин

Часть людей подвержена жестокости. Астрологи уверены, что на это также влияют знаки зодиака.

Так, согласно астрологии, наиболее жестокими являются мужчины, рожденные под созвездием Скорпиона. Может казаться, что они бессердечные, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Этот знак зодиака считают самым опасным среди других. Скорпионы готовы идти по головам для достижения своей цели. Нередко эти мужчины любят манипулировать и могут быть безразличными к чужим страданиям. Для них главное получить то, что хотят сами.

Они могут сильно ранить как словом, так и делом. Впрочем, будут убеждены, что в этом именно ваша вина.

Одна из вещей, которые любят Скорпионы, – говорить о своих предположениях относительно других. Например, ваши мотивы, намерения и ценности, не выясняя и не желая знать, действительно ли их догадки соответствуют действительности.

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