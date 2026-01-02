Шарф из искусственного меха стал хитом благодаря дизайнеру Миуччи Пради, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Именно она вернула в моду ромбовидные принты, матовую кожу, воротнички поло и кружево, а сейчас пришло время выбирать шарф из искусственной кожи.

Читайте также 3 самые модные юбки 2026 года: обратите на них внимание

С чем носить шарф из искусственной кожи?

Эти шарфы сейчас повсюду – в различных вариантах, цветах и размерах, поэтому модницам точно стоит присмотреться к стильному зимнему аксессуару.

Меховые шарфы появились еще в начале прошлого века и были доступны только для аристократии, поскольку изготавливались из натурального меха. Такой аксессуар был символом статуса и роскоши.

Популярность шарф набрал благодаря голливудским иконам стиля с 1920 по 1950-е годы, а в 1980 снова вернулся на подиумы. С ростом осознания этики и защиты животных, натуральные меховые шарфы сместили свой фокус на искусственный материал.

В 2025 году меховой шарф становится акцентным в зимнем образе. Каких-то определенных правил стилизации нет. Его можно носить классически на шее, небрежно накинуть на плечо или даже завершить им праздничный образ с платьем на вечеринке.

В моде шарфы разных размеров – от оверсайз до минималистичных моделей. Цветовая палитра тоже довольно широкая. Популярны классические черные или коричневые шарфы, пастельные оттенки или животные принты. Аксессуар является максимально универсальным, поэтому подойдет всем к пальто, дубленки или шубы.

Британские эксперты из Who What Wear советуют этой зимой иметь в гардеробе шляпу-таблетку, свитер с V-образным вырезом, брюки палаццо, угги и колготки с принтом. Эти тренды помогут освежить базовый гардероб и добавить индивидуальности зимним образам.

Какие еще советы полезно знать?