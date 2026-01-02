Шарф зі штучного хутра став хітом завдяки дизайнерці Міуччі Праді, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Саме вона повернула в моду ромбоподібні принти, матову шкіру, комірці поло й мереживо, а зараз настав час обирати шарф зі штучної шкіри.

Читайте також 3 наймодніші спідниці 2026 року: зверніть на них увагу

З чим носити шарф зі штучної шкіри?

Ці шарфи зараз всюди – у різних варіантах, кольорах та розмірах, тому модницям точно варто придивитися до стильного зимового аксесуара.

Хутряні шарфи з’явилися ще на початку минулого століття й були доступними лише для аристократії, оскільки виготовлялися з натурального хутра. Такий аксесуар був символом статусу й розкоші.

Популярність шарф набрав завдяки голлівудським іконам стилю з 1920 по 1950-ті роки, а у 1980 знову повернувся на подіуми. З ростом усвідомлення етики й захисту тварин, натуральні хутряні шарфи змістили свій фокус на штучний матеріал.

У 2025 році хутряний шарф стає акцентним у зимовому образі. Якихось певних правил стилізації немає. Його можна носити класично на шиї, недбало накинути на плече чи навіть довершити ним святковий образ з сукнею на вечірці.

У моді шарфи різних розмірів – від оверсайз до мінімалістичних моделей. Кольорова палітра теж доволі широка. Популярними є класичні чорні чи коричневі шарфи, пастельні відтінки чи тваринні принти. Аксесуар є максимально універсальним, тож підійде всім до пальта, дублянки чи шуби.

Британські експерти з Who What Wear радять цієї зими мати в гардеробі капелюх-таблетку, светр з V-подібним вирізом, штани палаццо, угги та колготки з принтом. Ці тренди допоможуть освіжити базовий гардероб та додати індивідуальності зимовим образам.

Які ще поради корисно знати?