Взимку ми всі любимо комфорт, тому короткі спідниці відкладаємо на другий план, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Однак стилісти радять все ж таки довершувати образи красивими спідницями, які будуть лідирувати у 2026 році.
Читайте також 7 трендів одягу, з якими ми крокуємо у 2026 рік: від спорт-шику до вишуканої розкоші
Серед довжини міді та максі залишаються все ще актуальними, а щодо форм, то лідирувати будуть спідниці-олівці, моделі А-силуету, трапеції та прямі спідниці з вирізами. Щоб вам було краще орієнтуватися, зверніть увагу на 3 найпопулярніші фасони.
Які спідниці будуть в моді у 2026 році?
Джинсові спідниці
Ці моделі актуальні в гардеробі увесь рік. Взимку модними будуть моделі зі світлого деніму, які можна поєднувати з теплими светрами. Щодо взуття, то така спідниця вдало поєднається з черевиками челсі чи чоботами на підборах.
Найкращі спідниці 2026 року / Фото Pinterest
Трикотажні спідниці
В’язані спідниці в холодну пору – це мастхев. Вони не лише стильно виглядають, але й добре зігрівають. Однак, навесні та восени без цієї спідниці нам теж не обійтися, тому фасон та довжину обирайте за трендами, а стилізацію – на власний смак.
Найкращі спідниці 2026 року / Фото Pinterest
Спідниці зі щільних матеріалів
Цього року в центрі уваги – моделі з шерсті, твіду, оксамиту й кількох інших теплих тканин. Ці речі добре підійдуть для щоденного образу й стануть частиною образів для зимових свят.
Найкращі спідниці 2026 року / Фото Pinterest
Оксамитові штани з 90-х років повернуться в моду у 2026 році, замінюючи джинси, завдяки своїй універсальності та різноманітності фасонів, пише Elle. Їх можна поєднувати з різними стилями одягу, включаючи трикотажні топи і об’ємні светри, а також аксесуарами, такими як золоті прикраси та сатинові клатчі.
Які ще модні новинки варто знати?
П'ять стильних варіантів светрів на зиму включають вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл.
У моді зараз популярні пальта: з шарфом, коричневі, з фабричного хутра, з високим коміром, у клітинку, з хутром навколо шиї та рукавів.