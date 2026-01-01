Взимку ми всі любимо комфорт, тому короткі спідниці відкладаємо на другий план, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Однак стилісти радять все ж таки довершувати образи красивими спідницями, які будуть лідирувати у 2026 році.

Серед довжини міді та максі залишаються все ще актуальними, а щодо форм, то лідирувати будуть спідниці-олівці, моделі А-силуету, трапеції та прямі спідниці з вирізами. Щоб вам було краще орієнтуватися, зверніть увагу на 3 найпопулярніші фасони.

Які спідниці будуть в моді у 2026 році?

Джинсові спідниці

Ці моделі актуальні в гардеробі увесь рік. Взимку модними будуть моделі зі світлого деніму, які можна поєднувати з теплими светрами. Щодо взуття, то така спідниця вдало поєднається з черевиками челсі чи чоботами на підборах.



Найкращі спідниці 2026 року / Фото Pinterest

Трикотажні спідниці

В’язані спідниці в холодну пору – це мастхев. Вони не лише стильно виглядають, але й добре зігрівають. Однак, навесні та восени без цієї спідниці нам теж не обійтися, тому фасон та довжину обирайте за трендами, а стилізацію – на власний смак.



Найкращі спідниці 2026 року / Фото Pinterest

Спідниці зі щільних матеріалів

Цього року в центрі уваги – моделі з шерсті, твіду, оксамиту й кількох інших теплих тканин. Ці речі добре підійдуть для щоденного образу й стануть частиною образів для зимових свят.



Найкращі спідниці 2026 року / Фото Pinterest

