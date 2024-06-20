Казаки, военные и дворяне: узнайте по фамилии, кем были ваши предки
Источник:NV
Украинские фамилии образовались достаточно давно. В наше время одними из самых популярных являются такие: Шевченко, Мельник, Бондаренко, Маляренко, Ковальчук и Коваленко. Немало из них, кстати, ассоциируются с названиями профессий, которые были распространены ранее.
Многие фамилии в давние времена принадлежали казакам, военным или представителям дворянства. Поэтому сейчас они помогают людям проверить, кем были их предки и узнать больше об истории своего рода.
Смотрите также Владельцы этих 3 фамилий имели проблемы с законом: узнайте, попала ли в список ваша
Фамилии, образованные от воинских званий
В прошлых веках военное дело было довольно популярным, ведь постоянно происходили войны между различными государствами. Поэтому многие украинские фамилии происходят от названий воинских званий. К примеру, Джура, Чотар, Хорунжий, Компаниец, Сотник, Отаманенко, Куренной и Сердюк.
- Чотар – младший офицер, который был в Украинских сечевых стрельцах.
- Хорунжий – тот, кто носил флаг в Запорожской Сечи.
- Сердюк – пехотинец, который служил в Запорожском войске.
Фамилии, которые ранее принадлежали казакам
Со времен казачества к нам также пришло немало фамилий. То есть ваши предки могут быть прямо связаны с Запорожской Сечью.
- От названий профессий происходят фамилии Стороженко, Дигтярь, Крамар, Наливайко, Гардовый и Мельниченко.
- От особенностей внешности – Губенко, Легкоступ, Головатый, Чуб, Горбинос, Рябко и Носенко.
- От названий популярных каш среди казаков – Тетеря и Соломаха.
- От мест рождения – Галицкий, Лебединский, Чугуевец, Полтавский, Волынский, Полищук и Прилуцкий.
Не пропустите 10 самых популярных украинских фамилий: какая возглавила рейтинг
У казаков были и смешные фамилии, которые состояли из нескольких слов: Перебийнос, Неежборщ, Паливода, Убейвовк, Недайкаша, Небейбаба, Нагнибида и Непейвода. Поэтому раньше у людей была богатая фантазия.
Фамилии, которые давали дворянам
В древности знать получала особые фамилии. Так что, ваши предки могли быть и дворянами. Вот какие родовые имена попали в перечень: Вернадские, Ждановичи, Дорошенки, Щербани, Остроградские, Карпенки, Безбородьки, Полуботки, Самойловичи и Тарновские. Хотя их на самом деле больше.