Как избежать выкипания из кастрюли: 5 действенных советов, которые помогут в этой ситуации
5 мая 2023, 16:03Читати новину українською
Часто случается так, что человек поставил кипятить воду и пошел что-то делать по дому. Забыв это, он возвращается и видит, что вода выкипела на всю плиту. Поэтому нужно знать, что делать, чтобы избежать такой ситуации.
Выкипание воды из кастрюли случалось, наверное, с каждым. Мы оставляем воду и делаем свои дела. Как назло, в этот момент вода выливается на плиту. Что делать, чтобы такого не произошло – расскажет 24 Канал.
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Что делать, чтобы вода не выкипала из кастрюли
Чтобы избежать выкипания воды из кастрюли, нужно делать так:
- Используйте крышку. Накройте кастрюлю крышкой, чтобы сохранить влагу внутри и чтобы вода не испарялась.
Кастрюля с закрытой крышкой / Фото Remontu
- Снизьте температуру. Это простой совет, как не допустить выкипания. Достаточно поставить кастрюлю, как говорят в народе на маленький огонь. Вдобавок, сэкономите воду и газ.
- Наливайте в кастрюлю меньше воды. Это уменьшит объем воды, который может испариться, поэтому вы избежите выкипания воды из кастрюли.
- Поставьте на кастрюлю деревянную ложку. Крахмал в овощах или крупах растворяется при нагревании. Впоследствии на воде появляется пена. И ложка из дерева, являющаяся ведущим материалом, будет препятствовать образованию пены. Соответственно, вода не будет выливаться наружу.
Деревянная ложка на кастрюле / Фото Лайфхак
- Используйте широкую кастрюлю. В такой посуде большая поверхность дна. Чем больше поверхности кастрюли, тем больше воды может храниться без испарения.
- Не перегревайте воду. Это ведь увеличивает скорость испарения. Лучше нагреть жидкость постепенно на умеренной температуре.