Как избежать выкипания из кастрюли: 5 действенных советов, которые помогут в этой ситуации

Часто случается так, что человек поставил кипятить воду и пошел что-то делать по дому. Забыв это, он возвращается и видит, что вода выкипела на всю плиту. Поэтому нужно знать, что делать, чтобы избежать такой ситуации.

Выкипание воды из кастрюли случалось, наверное, с каждым. Мы оставляем воду и делаем свои дела. Как назло, в этот момент вода выливается на плиту. Что делать, чтобы такого не произошло – расскажет 24 Канал.

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Что делать, чтобы вода не выкипала из кастрюли

Чтобы избежать выкипания воды из кастрюли, нужно делать так:

Используйте крышку. Накройте кастрюлю крышкой, чтобы сохранить влагу внутри и чтобы вода не испарялась.



Кастрюля с закрытой крышкой / Фото Remontu

Снизьте температуру . Это простой совет, как не допустить выкипания. Достаточно поставить кастрюлю, как говорят в народе на маленький огонь. Вдобавок, сэкономите воду и газ.

. Это простой совет, как не допустить выкипания. Достаточно поставить кастрюлю, как говорят в народе на маленький огонь. Вдобавок, сэкономите воду и газ. Наливайте в кастрюлю меньше воды . Это уменьшит объем воды, который может испариться, поэтому вы избежите выкипания воды из кастрюли.

. Это уменьшит объем воды, который может испариться, поэтому вы избежите выкипания воды из кастрюли. Поставьте на кастрюлю деревянную ложку. Крахмал в овощах или крупах растворяется при нагревании. Впоследствии на воде появляется пена. И ложка из дерева, являющаяся ведущим материалом, будет препятствовать образованию пены. Соответственно, вода не будет выливаться наружу.



Деревянная ложка на кастрюле / Фото Лайфхак