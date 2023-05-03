Органайзер служит удобной вещью, которая помогает привести в порядок вещи и держать все в порядке. В органайзере можно складывать все что угодно: одежду, канцелярию, полотенца, определенную технику. Органайзер пригодится и для пакетов. Как сделать его своими руками – расскажет 24 Канал.

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Органайзер для пакетов собственноручно

Существует несколько способов сделать органайзер для пакетов, вот несколько из них:

Использование картонной коробки. Возьмите старую картонную коробку и вырежьте сверху 3 стороны. Остальные бока соберите и склейте. Если отделений нет, то нужно их сделать собственноручно. Разделите внутреннее пространство на секции с помощью нескольких горизонтальных и вертикальных линий в соответствии с размером пакетов, которые вы хотите хранить. Полоски делаем из картона, такой длины, как и сама коробка. Также можно приклеить этикетки к каждой секции для удобства.



Картонные коробки / Фото

Использование пластиковых ящиков. Для этого нужно приобрести несколько пластиковых емкостей с открывающимися крышками. Нужно опять же разделить пространство внутри на разделы. Их количество зависит от желаемого размера пакетов. Разделительные полоски можно сделать из картона, разместив их на 15 миллиметров друг от друга. Сколько их будет – зависит от ваших потребностей.



Пластиковые ящики / Фото Эпицентр

Использование выдвижных ящиков. Необходимо приобрести несколько выдвижных ящиков, которые можно собрать без клея или инструментов. Их можно поставить друг на друга и затолкать под стол. Можно положить их в шкаф или у кровати. Здесь зависит от того, как вам будет удобнее.



Выдвижной ящик / Фото uhl-mash

Хорошая идея – сделать органайзер из ткани. Для этого понадобится кусок плотной ткани, например вельвет, велюр или мешковина с достаточно большими карманами. Они могут любую форму, которая вам нравится.



Вельветовая ткань / Фото Википедия

Самое главное – чтобы туда помещались пакеты, для которых вы создаете этот органайзер. При необходимости можно нашить дополнительные карманы и повести эту ткань в удобном для вас месте.