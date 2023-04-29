Чтобы нарезать продукты быстро, нужно, чтобы ножи были острыми. Иначе – такое приготовление пищи будет приносить только хлопоты. Так как заточить нож в домашних условиях – подскажет 24 Канал.

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Как наточить ножи

Заточенные ножи – это важное условие для обеспечения эффективной и безопасной работы с ними. Вот несколько шагов, которые помогут заточить ножи дома.

Сначала выберите правильный угол заточки для вашего ножа. Угол зависит от формы лезвия ножа и его предназначения. Например, для ножа для нарезки мяса угол заточки может быть 20-25 градусов, а для ножа для разрезки овощей – 15 градусов.



Затачиваем ножи / Фото Canva

Далее - выберите нужный инструмент для заточки. Самыми распространенными инструментами являются заточные камни, восстановительные стержни и машины.

для заточки. Самыми распространенными инструментами являются заточные камни, восстановительные стержни и машины. Начинать затачивать нож следует с наиболее поврежденного конца. На заточном камне держите нож под углом , который соответствует назначению ножа и двигайте лезвием у камня. Это нужно делать круговыми движениями.

, который соответствует назначению ножа и двигайте лезвием у камня. Это нужно делать круговыми движениями. Продолжать заточку ножа нужно, пока на лезвии не появится режущая грань . Проверить остроту ножа можно с помощью бумаги или тонкой ткани.

. Проверить остроту ножа можно с помощью бумаги или тонкой ткани. После заточки ножа на камне, используйте восстановительный стержень для улучшения остроты. Подержите нож под углом, двигая лезвием у стержня с обеих сторон.



Затачиваем ножи / Фото Fiskars