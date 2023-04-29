Щоб нарізати продукти швидко треба, аби ножі були гострими. Інакше – таке приготування їжі буде приносити тільки клопіт. Тож як заточити ніж в домашніх умовах – підкаже 24 Канал.
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Як наточити ножі
Заточені ножі – це важлива умова для того, щоб забезпечити ефективну та безпечну роботу з ними. Ось кілька кроків, які допоможуть вам заточити ножі вдома.
- Спершу виберіть правильний кут заточування для вашого ножа. Кут залежить від форми леза ножа та його призначення. Наприклад, для ножа для нарізання м'яса кут заточування може бути 20-25 градусів, а для ножа для розрізання овочів - 15 градусів.
Заточуємо ножі / Фото Canva
- Далі – оберіть потрібний інструмент для заточування. Найпоширенішими інструментами є заточувальні камені, відновлювальні стрижні та заточувальні машинки.
- Починати заточувати ніж варто з найбільш пошкодженого кінця. На заточувальному камені тримайте ніж під кутом, який відповідає призначенню ножа та рухайте лезом біля каменю. Це треба робити круговими рухами.
- Продовжувати заточення ножа треба, поки на лезі не з'явиться різальна грань. Перевірити гостроту ножа можна за допомогою паперу або тонкої тканини.
- Після заточування ножа на камені, використовуйте відновлювальний стрижень для покращення гостроти. Потримайте ніж під кутом, рухаючи лезом біля стрижня з обох сторін.
Заточуємо ножі / Фото Fiskars
- Не забувайте про правильний догляд за ножами, який збереже їх гостроту на довгий час. Перед зберіганням ножів змастіть їх невеликою кількістю олії, щоб захистити від корозії.