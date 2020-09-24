Американская plus-size звезда Эшли Грэм после родов в январе 2020 года все время занималась воспитанием сына Исаака. Этому способствовал и карантин, который заставил ее уединиться вместе с сыном и мужем Джастином Эрвином на семейном ранчо подальше от людей. Но вчера, 23 сентября, звезда наконец дебютировала на модном показе впервые после родов и поразила всех присутствующих.

Во время карантина модель дважды становилась звездой глянцев благодаря своему мужу Джастину Эрвину, который является фотографом и мог сделать жене волшебные фото для журнала Harper's Bazaar. Теперь модель пригласили дефилировать на подиуме престижного и многими любимого итальянского бренда Fendi.

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Показ новой коллекции весна-лето 2021 состоялся в рамках Недели моды в Милане в Италии, где еще весной бушевала едва ли не самая большая вспышка коронавируса в Европе. Модный показ состоялся с правилами социального дистанцирования и в присутствии ограниченного количества людей. В новой коллекции модельера Fendi Сильвии Вентурини можно увидеть немало образов нейтральных оттенков: белые, нежно-голубые и бежевые цвета.

Поскольку Эшли Грэм пропагандирует бодипозитив и любовь к своему телу, фигура женщины не претерпела значительных изменений после родов. У нее все еще заметен животик после рождения малыша, впрочем, женщина выглядела великолепно. В своем инстаграме модель поблагодарила организаторов шоу и итальянский дом, пригласивших ее на работу после тотального локдауна в фэшн-индустрии.

Проснулась во сне Fendi. Спасибо за то, что пригласили меня и поздравляю с роскошной коллекцией! Это был сложный год для всех нас, и я очень поражена стойкостью и быстрой адаптацией индустрии моды. Спасибо всем, кто помог мне (благополучно) вернуться на подиум. Я так соскучилась!

– написала звезда.

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Звездная мамочка также обнародовала видеоролик из-за кулис показа Fendi. На некоторых кадрах можно увидеть, как Эшли держит молокоотсос на груди, пока ей делают макияж.