Американська plus-size зірка Ешлі Грем після пологів у січні 2020 року весь час займалась вихованням сина Ісаака. Цьому сприяв і карантин, який усамітнив її, сина та чоловіка Джастіна Ервіна на сімейному ранчо подалі від людей. Але вчора, 23 вересня, зірка нарешті дебютувала на модному показі вперше після пологів, і вразила усіх присутніх.

Під час карантину модель двічі ставала зіркою глянців завдяки своєму чоловіку Джастіну Ервіну, який є фотографом та міг зробити дружині чарівні фото для журналу Harper's Bazaar. Тепер модель запросили дефілювати на подіумі престижного та багатьма улюбленого італійського бренду Fendi.

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Показ нової колекції весна-літо 2021 відбувся в рамках Тижня моди в Мілані, Італія, де ще навесні "бушував" чи не найбільший спалах коронавірусу у Європі. Модний показ відбувся з правилами соціального дистанціювання і в присутності обмеженої кількості людей. У новій колекції модельєра Fendi Сільвії Вентуріні можна побачити чимало образів нейтральних відтінків: білі, ніжно-блакитні та бежеві кольори.

Оскільки Ешлі Грем пропагує бодіпозитив та любов до свого тіла, жінка не зазнала значних змін у фігурі після пологів. У неї все ще помітний животик після народження малюка, втім жінка виглядала однаково чудово. У своєму інстаграмі модель подякувала організаторам шоу та італійському будинку, що запросили її на роботу після тотального локдауну у фешн-індустрії.

Прокинулася уві сні Fendi. Спасибі за те, що запросили мене і вітаю з розкішною колекцією! Це був складний рік для всіх нас, і я дуже вражена стійкістю і швидкою адаптацією індустрії моди. Спасибі всім, хто допоміг мені (благополучно) повернутися на подіум. Я так скучила!

– написала зірка.

Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:

Зіркова матуся також оприлюднила відеоролик із залаштунків показу Fendi. На деяких кадрах можна побачити, як Ешлі тримає молоковідсосувачі на грудях, поки їй роблять макіяж.