Эмили Ратаковски продемонстрировала округлый живот в черном платье: захватывающее фото
Беременная модель Эмили Ратаковски продолжает демонстрировать образы, подчеркивающие ее беременное состояние. Черное облегающее платье удачно показало округлый живот Эмили, поэтому новый образ очаровал сеть.
Популярная американская модель Эмили Ратаковски в свое время взбудоражила Сеть новостью о своей беременности. Звезда продолжает поражать публику, но теперь – стильными и нежными образами, подчеркивающими ее состояние. Новые фото будущая мамочка опубликовала на личной странице в Инстаграме.
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Новый look Эмили Ратаковски
Знаменитость позировала во дворе возле своего дома, на фоне автомобиля. Эмили предстала перед камерой в черном обтягивающем платье длины макси с золотистым принтом и на длинный рукав. Оно удачно подчеркивала беременный животик Ратаковски и ее фигуру. Красивый наряд модель соединила с черными кроссовками также с золотистыми вставками, что делало образ Эмили гармоничным.
Трендовый аутфит звезды дополняли серьги-кольца и белый маникюр. Модель уложила волосы прямыми волнами и сделала нежный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями и длинными черными стрелками подвела глаза. А на губах Эмили красовалась бежевая помада.
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
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