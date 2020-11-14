Беременная модель Эмили Ратаковски продолжает демонстрировать образы, подчеркивающие ее беременное состояние. Черное облегающее платье удачно показало округлый живот Эмили, поэтому новый образ очаровал сеть.

Популярная американская модель Эмили Ратаковски в свое время взбудоражила Сеть новостью о своей беременности. Звезда продолжает поражать публику, но теперь – стильными и нежными образами, подчеркивающими ее состояние. Новые фото будущая мамочка опубликовала на личной странице в Инстаграме.

К теме Беременная Эмили Ратаковски очаровала сеть трогательным фото с любимым

Новый look Эмили Ратаковски

Знаменитость позировала во дворе возле своего дома, на фоне автомобиля. Эмили предстала перед камерой в черном обтягивающем платье длины макси с золотистым принтом и на длинный рукав. Оно удачно подчеркивала беременный животик Ратаковски и ее фигуру. Красивый наряд модель соединила с черными кроссовками также с золотистыми вставками, что делало образ Эмили гармоничным.

Трендовый аутфит звезды дополняли серьги-кольца и белый маникюр. Модель уложила волосы прямыми волнами и сделала нежный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями и длинными черными стрелками подвела глаза. А на губах Эмили красовалась бежевая помада.



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata