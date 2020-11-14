Вагітна модель Емілі Ратажковські продовжує демонструвати образи, що підкреслюють її вагітний стан. Чорна обтисла сукня вдало показала округлий живіт Емілі, тому новий образ захопив мережу.

Популярна американська модель Емілі Ратажковські свого часу розбурхала мережу новиною про свою вагітність. Зірка продовжує вражати публіку, але тепер – стильними та ніжними образами, що підкреслюють її стан. Нові фото майбутня матуся опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Новий look Емілі Ратажковські

Знаменитість позувала на подвір'ї біля свого будинку, на тлі автомобіля. Емілі постала перед камерою в чорній обтислій сукні довжини максі з золотистим принтом та на довгий рукав. Вона вдало підкреслювала вагітний животик Ратажковські та її фігуру. Гарне вбрання модель поєднала з чорними кросівками також із золотистими вставками, що робило образ Емілі гармонійним.

Трендовий аутфіт зірки доповнювали сережки-кільця та білий манікюр. Модель вклала волосся прямими хвилями та зробила ніжний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями та довгими чорними стрілками підвела очі. А на губах Емілі красувалась бежева помада.



Емілі Ратажковські / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковські / Instagram / @emrata