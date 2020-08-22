Британский дизайнер Виктория Бекхэм взбудоражила сеть роликом, где показала безупречный вариант изысканного вечернего аутфита. Элегантное черное платье, в котором знаменитость предстала перед камерой, очень ей идет.

Дизайнер сама прорекламировала новое платье из своей коллекции. Она неоднократно надевала наряды собственного бренда, а варианты хороших образов показывала многомиллионной аулитории подписчиков на личной инстаграм-странице.

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Вечерний look Виктории Бекхэм

Звезда надела черное атласное платье длины миди с вырезом халтер. Эта вещь является одной из новой коллекции Pre Autumn Winter 2020. На видео Виктория показала всю свою элегантность и обольстительность. Она женственно позировала перед камерой.

Такой look не только был очень красивым, но и прекрасно подчеркнул все прелести стройной фигуры Бекхэм. Знаменитость завершила аутфит красивой прической, уложив волос в легкие локоны, и безупречным макияжем с акцентом на глазах.

Вечер пятницы в миди-платье с вырезом халтер из моей коллекции,

– написала звезда в публикации.