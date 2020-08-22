Британська дизайнерка Вікторія Бекхем розбурхала мережу роликом, де показала бездоганний варіант вишуканого вечірнього аутфіту. Елегантна чорна сукня, у якій знаменитість постала перед камерою, неабияк пасує їй.

Дизайнерка сама прорекламувала нову сукню зі своєї колекції. Вона неодноразово одягала вбрання власного бренду, а варіанти гарних образів показувала багатомільйонній аулиторії підписників на особистій інстаграм-сторінці.

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Вечірній look Вікторії Бекхем

Зірка одягнула чорну атласну сукню довжини міді з вирізом халтер. Ця річ є однією із нової колекції Pre Autumn Winter 2020. На відео Вікторія показала усю свою елегантність та звабливість. Вона жіночно позувала перед камерою.

Такий look не лише був надзвичайно гарним, а й чудово підкреслив усі принади стрункої фігури Бекхем. Знаменитість завершила аутфіт красивою зачіскою, вклавши волосся у легенькі локони, та бездоганним макіяжем з акцентом на очах.

Вечір п'ятниці в мідісукні з вирізом халтер з моєї колекції,

– написала зірка у публікації.