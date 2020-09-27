На днях американская актриса и певица Деми Ловато объявила о разрыве с бойфрендом Максом Эрихом накануне свадьбы. Жених выступил со скандальным заявлением, заверив, что узнал о разрыве с любимой из прессы.

Два месяца назад 28-летняя Деми Ловато обручилась с актером Максом Эрихом после четырех месяцев романа. Однако чувства влюбленных длились недолго. 25 сентября инсайдеры объявили о разрыве звезд. Первым прокомментировать разрыв решился бывший жених Деми Ловато на личной странице в инстаграме.

Важно Деми Ловато разорвала отношения с Максом Эрихом через два месяца после помолвки, – СМИ

Он заявил, что о разводе после помолвки узнал не лично от любимой, а из новостей, которые заполонили таблоиды. Как пояснил Макс Эрих, на тот момент он был на съемочной площадке фильма "Южное Евангелие". По его словам, коллеги актеры видели его реакцию на разрыв собственными глазами и помогли прийти в себя и вернуться к роли.

Я был на съемочной площадке нового фильма "Южное Евангелие" вместе с членами съемочной группы и актерского состава, которые буквально наблюдали, как я беру телефон и открываю таблоид. Это честная правда о том, как я узнал о завершении помолвки,

– написал актер в инстаграм-сторис.

Стоит отметить, что впервые подобное заявление Макс Эрих опубликовал накануне, однако представители Деми Ловато обвинили его в лжи. Как сообщает издание People, звезда сказала бойфренду, что их роман завершился, и предупредила, что скоро об этом напишут СМИ.

Похоже, после новостей о лжи Макс Эрих решил раскрыть ситуацию подробнее, заверив, что имеет свидетелей инцидента.



Признание Макс Эрих о разрыве с Деми Ловато / Фото Instagram Stories / @maxehrich

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Что известно о разрыве Деми Ловато с Максом Эрихом

Влюбленные вместе провели карантин и решили пожениться всего после четырех месяцев отношений. Однако через два месяца после помолвки и подготовки к свадьбе они расстались. Представители Деми Ловато заявили, что влюбленные решили сосредоточиться на карьере и идти разными путями. Однако в прессе ходят слухи об истинных причинах разрыва.

Как информируют инсайдеры, семья актрисы была против их романа, ведь родным Деми Ловато Макс Эрих не понравился сразу. Звезда игнорировала предупреждение, а после помолвки поняла, что бойфренд на самом деле не такой, каким хотел казаться изначально. Кроме того, судя по слухам, молодой актер хотел пробиться в Голливуд благодаря отношениям с известной возлюбленной.