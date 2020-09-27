Днями американська акторка і співачка Демі Ловато оголосила про розрив з бойфрендом Максом Еріхом напередодні весілля. Наречений виступив з скандальною заявою, запевнивши, що дізнався про розрив з коханою з преси.

Два місяці тому 28-річна Демі Ловато заручилась з актором Максом Еріхом після чотирьох місяців роману. Однак почуття закоханих тривали недовго. 25 вересня інсайдери оголосили про розрив зірок. Першим прокоментувати розрив наважився екснаречений Демі Ловато на особистій сторінці в інстаграмі.

Важливо Демі Ловато розірвала стосунки з Максом Еріхом через два місяці після заручин, – ЗМІ

Він заявив, що про розлучення після заручин дізнався не особисто від коханої, а з новин, які заполонили таблоїди. Як пояснив Макс Еріх, на той момент він був на знімальному майданчику фільму "Південне Євангеліє". За його словами, колеги актори бачили його реакцію на розрив на власні очі та допомогли отямитися і повернутися до ролі.

Я був на знімальному майданчику нового фільму "Південне Євангеліє" разом з членами знімальної групи та акторського складу, які буквально спостерігали, як я беру телефон і відкриваю таблоїд. Це чесна правда про те, як я дізнався про завершення заручин,

– написав актор в інстаграм-сторіс.

Варто зазначити, що вперше подібну заяву Макс Еріх опублікував напередодні, однак представники Демі Ловато звинуватили його в брехні. Як інформує видання People, зірка сказала бойфренду, що їхній роман завершився, та попередила, що скоро про це напишуть ЗМІ.

Схоже, після новин про брехню Макс Еріх вирішив розкрити ситуацію детальніше, запевнивши, що має свідків інциденту.



Зізнання Макса Еріха про розрив з Демі Ловато / Фото Instagram Stories / @maxehrich

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Що відомо про розрив Демі Ловато з Максом Еріхом

Закохані разом провели карантин та вирішили одружитися всього після чотирьох місяців стосунків. Однак за два місяці після заручин і підготовки до весілля вони розлучились. Представники Демі Ловато заявили, що закохані вирішили зосередитись на кар'єрі та йти різними шляхами. Однак у пресі ширяться чутки про справжні причини розриву.

Як інформують інсайдери, сім'я акторки була проти їхнього роману, адже рідним Демі Ловато Макс Еріх не сподобався одразу. Зірка ігнорувала попередження, а після заручин зрозуміла, що бойфренд насправді не такий, яким хотів здаватися спочатку. Крім того, судячи з чуток, молодий актор хотів пробитися в Голлівуд завдяки стосункам з відомою коханою.