Деми Ловато выходит замуж! Артистка ответила согласием на предложение актера Макса Эриха и вскоре начнет подготовку к свадьбе.

Романтическими снимками пара поделилась в инстаграме. По словам Деми Ловато, любимый сделал ей предложение 22 июля. Для этого Макс Эрих пригласил девушку на прогулку по пляжу Малибу и просто на фоне океана предложил певице выйти за него замуж. Деми Ловато приняла кольцо, поэтому вскоре пара пойдет к алтарю.

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"Когда я была маленькой девочкой, отец всегда называл меня своим "маленьким партнером". Это могло бы прозвучать странно, если бы не его акцент ковбоя. Для меня это имело особое значение. И сегодня это слово снова имеет смысл, но сегодня я официально собираюсь быть партнером другого человека", – написала Деми Ловато.

На помолвку артистка надела белое платье мини. Пара устроила романтическую фотосессию, результаты которой уже покорили сеть.

Известно, что на помолвку Макс Эрих заказал особый перстень с крупным бриллиантом. Ювелирное изделие для Деми Ловато разработал Питер Марк.

Сама артистка не скрывает своего счастья. В сети Деми Ловато призналась, что влюбилась в актера Макса Эриха с первого взгляда.

"Я знала, что люблю тебя в тот момент, когда впервые встретила. Это было то, что я не могу описать никому, кто этого не пережил... Я никогда в своей жизни не чувствовала себя так безусловно любимой. Ты никогда не давишь на меня и заставляешь меня быть лучшей версией себя. Это большая честь быть твоей женой. Я люблю тебя больше, чем могу сейчас описать", – написала она.

Что известно о романе Деми Ловато и Макса Эриха

Пара познакомилась незадолго до карантина. Именно во время первой волны распространения COVID-19 Деми Ловато и Макс Эрих решили жить вместе. За 4 месяца папарацци неоднократно делали романтические фото звезд во время прогулки, которые не скрывали своих чувств. Однако артисты решили не комментировать этот роман в печати, поэтому только слова инсайдеров подтверждали, что звезды строят отношения.

В последние дни марта 2020 года Деми Ловато случайно рассекретила отношения. Она появилась в онлайн-трансляции Макса Эриха, чем спровоцировала улыбку у своего бойфренда.