Вместе с Дональдом Трампом первая леди США отправилась на митинг в штат Флорида. Перед многотысячной публикой Мелания Трамп появилась в безупречном платье с анималистическим принтом, поразив легкостью и стилем.

Вчера, 30 октября, чета Дональда Трампа и Мелании Трамп отправилась в город Тампа, штат Флорида. На предвыборном митинге жена действующего президента обратилась к публике лично и показала эффектный образ. 24 канал предлагает узнать, как выглядела первая леди США во время нового выхода.

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Образ Мелании Трамп

К солнечному штату на побережье океана первая леди отправилась в легком летнем платье. На ней белое миди платье без рукавов с черным анималистическим принтом и плиссированной юбкой. Стройную фигуру она подчеркнула широким черным поясом. Безупречный образ Мелания Трамп довершила лакированными туфлями-лодочками на шпильке от любимого премиального бренда Christian Louboutin. Стоимость такой обуви составляет 545 фунтов стерлингов – 20 тысяч гривен.

Первая леди США появилась перед публикой с роскошной укладкой и в темных солнцезащитных очках. Гламурный дневной макияж с сияющей помадой Мелания Трамп продемонстрировала, когда произносила речь.