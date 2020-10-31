Разом з Дональдом Трампом перша леді США вирушила на мітинг у штат Флорида. Перед багатотисячною публікою Меланія Трамп з'явилась у бездоганній сукні з анімалістичним принтом, вразивши легкістю і стилем.

Вчора, 30 жовтня, подружжя Дональда Трампа і Меланії Трамп відправилось у місто Тампа, що в штаті Флорида. На передвиборчому мітингу дружина чинного президента звернулась до публіки особисто і показала ефектний образ. 24 канал пропонує дізнатись, як виглядала перша леді США під час нового виходу.

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Образ Меланії Трамп

До сонячного штату на узбережжі океану перша леді вирушила в легкому літньому вбранні. На ній біла мідісукня без рукавів з чорним анімалістичним принтом і плісированою спідницею. Струнку фігуру вона підкреслила широким чорним поясом. Бездоганний образ Меланія Трамп довершила лакованими туфлями-човниками на шпильці від улюбленого преміального бренду Christian Louboutin. Вартість такого взуття становить 545 фунтів стерлінгів – 20 тисяч гривень.

Перша леді США з'явилась перед публікою з розкішною укладкою і в темних сонцезахисних окулярах. Гламурний денний макіяж з сяючою помадою Меланія Трамп продемонструвала, коли виголошувала промову.