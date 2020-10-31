Всего месяц назад певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. После родов звезда неоднократно появлялась перед камерами и давала интервью, однако платье и каблуки с момента появления на свет дочери надела впервые. Своим образом она покорила сеть.

Артистка во время беременности продемонстрировала множество стильных образов для летних и осенних выходов. Однако в положении Светлана Тарабарова заботилась о своем комфорте и не надевала каблуков. После рождения дочери Марии звезда уже успела восстановить форму и решила показать себя публике в элегантном look и на каблуках. Фото нового изысканного выхода она опубликовала в инстаграм-профиле.

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Светлана Тарабарова выбрала красивое свободное платье черного цвета длины миди с объемными рукавами, воланом и разрезом внизу. Фигуру певица решила показать, подчеркнув талию поясом. Наряд она дополнила кожаными ботинками на высоких каблуках и с острым носком и стильной сумкой. Волосы звезда оставила распущенными, украсив прическу черной лентой.

Хотя артистка уже привыкла позировать без косметики, для этого выхода она нанесла легкий дневной макияж, выделив глаза. В образе total black Светлана Тарабарова сфотографировалась в движении на фоне осенней локации с тыквами.

"Каблуки, изящные платья – как я за вами грустила. Время быть нежной", – написала звезда.



Светлана Тарабарова в образе​ total black / Фото Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова в образе​ total black / Фото Instagram / @tarabarova