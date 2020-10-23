Популярная певица Светлана Тарабарова после рождения второго ребенка вернулась в соцсети и активно делится с поклонниками новыми фото. На этот раз она показала трогательную фотографию с Марией.

Украинская артистка Светлана Тарабарова опубликовала новую фотографию на своей странице в Инстаграме. После того, как в ее семье появилось пополнение, певица не перестает активно вести соцсети и охотно показывает фото с дочкой Марией.

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Светлана Тарабарова предстала возле автомобиля в стильном образе. Певица надела серые широкие кожаные брюки и бежевый свитер. Сверху она накинула кожаную короткую куртку. Красивый осенний аутфит артистка дополнила белыми ботинками на платформе.

Светлана оставила волосы распущенными и позировала без макияжа, в очередной раз продемонстрировав натуральную красоту. На руках звездная мамочка держала дочь Марию в сером вязаном конвертике и в белой шапочке.

Ремонт никто не отменял! Мария помогает сегодня,

– подписала фотографию Светлана Тарабарова.

Поклонники сразу же отреагировали на милое фото певицы с дочкой. "Как же я вас люблю, мои сладкие куколки", "Крошка", "Какие вы замечательные", "Вы очень красивые", "Самые лучшие", – написали фаны в комментариях.

Светлана Тарабарова с дочкой / Instagram / @tarabarova