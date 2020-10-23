Популярна співачка Світлана Тарабарова після народження другої дитини вже повернулась в соцмережі й активно ділиться з шанувальниками новими фото. Цього разу вона показала зворушливу світлину з Марією.

Українська артистка Світлана Тарабарова опублікувала нову світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Після того, як в її родині з'явилося поповнення, співачка не перестає активно вести соцмережі і залюбки показує фото з донькою Марією.

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Світлана Тарабарова постала біля автомобіля в стильному образі. Співачка одягнула сірі широкі шкіряні штани та бежевий светр. Зверху вона накинула шкіряну коротку куртку. Гарний осінній аутфіт артистка доповнила білими черевиками на платформі.

Світлана залишила волосся розпущеним та позувала без макіяжу, вкотре продемонструвавши натуральну вроду. На руках зіркова матуся тримала донечку Марію в сірому в'язаному конвертику та в білій шапочці.

Ремонт ніхто не відміняв! Марія допомагає сьогодні,

– підписала світлину Світлана Тарабарова.

Шанувальники одразу ж відреагували на миле фото співачки з донькою. "Як же я вас люблю, мої солодкі лялечки", "Крихітка", "Які ви чудові", "Ви дуже гарні", "Найкращі", – написали фани в коментарях.



Світлана Тарабарова з донькою / Instagram / @tarabarova