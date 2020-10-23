Олег "Фагот" Михайлюта, лідер гурту ТНМК, розповів про те, як він проводить час з сином. За словами музиканта, нещодавно вони ідеально відпочили разом в Таїланді.

Відомий український співак Олег Михайлюта, соліст гурту ТНМК, раніше мав насичене особисте життя. Про його стосунки з різними жінками, а зокрема, з журналісткою Анастасією Будкіною, він розповів в інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

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В один момент Фагот закохався, і тоді зрозумів, що треба діяти. Він довго збирався з силами для того, щоб розповісти про свої почуття, але Анастасія випередила чоловіка. Тоді вона, радісна, прийшла до нього з новиною про вагітність. Олега наче обухом по голові вдарили, але він не вимагав від дівчини робити аборт.

Я проти таких речей. Я вважаю, навпаки, якщо Бог дав, то треба допомагати,

– зізнається Фагот.

Але в той момент співаку було дуже важко знайти спільну мову з її рідними, хоч він і дуже багато з ними розмовляв. Олег переконаний в тому, що суспільство звикло жити за загальноприйнятими канонами, а це неправильно.

Незважаючи на всі проблеми, зараз у Фагота дуже хороші стосунки і з сином Микитою, і з його сім'єю. Олег зазначає, що знає багато жінок, які не дають можливості зустрічатися батькам зі своїми дітьми, хоч це погано впливає насамперед на дитину.

"Ми прекрасно проводимо час! Минулого року так круто з'їздили в Таїланд! Батько з сином, море, водні мотоцикли, Муай Тай Кемп, кожен день тренування. Просто суцільне щастя, – розповів Олег Михайлюта.