Телеведуча та журналістка Алла Мазур виховує 12-річного сина Артема. Нещодавно вона опублікувала допис, у якому розповіла, як провела з ним своє дозвілля.

Новий допис зі світлинами з’явився на особистій сторінці телеведучої в інстаграмі. Знаменитість любить проводити час зі своїм сином, тож часто демонструє спільні фотографії з відпочинку.

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Для Артема телеведуча влаштувала швидкісні канікули, які син запам’ятає надовго. Алла Мазур розповіла в мережі своїм прихильникам про політ разом з сином над Києвом на вертольоті. Такий екстремальний подарунок їй презентували колеги.

Місце поряд з пілотом, ясно, окупував син. І ще довго не міг прийти до тями від захвату. А ледь-ледь охоловши від вражень – перемістились на картодром: де Артем вже відчуває себе як риба у воді. Заснути після цього драйву було непросто. Розслабило тільки традиційне вечірнє читання,

– зазначила Алла.



Алла Мазур провела екстремальний день зі своїм сином / Фото з Instagram

За словами телеведучої, вона б хотіла розтягнути такий екстрим ще на декілька днів, втім жартівливо зазначила, що на роботі канікули ніхто не оголошував, тож для того, аби побути з сином, вона викроїла зі свого щільного графіка лише один день. Мазур також пообіцяла прихильникам згодом розповісти про те, які відкриття вона зробила в повітрі.



Алла Мазур провела екстремальний день зі своїм сином / Фото з Instagram

Зірка українського телебачення постала перед камерою у сірому пальто, джинсах, жовтій водолазці та стильних чоботах з жовтими шнурівками. На кадрах можна помітити щасливі та захопливі обличчя Артема та Алли від екстремального дня.



Алла Мазур провела екстремальний день зі своїм сином / Фото з Instagram



Алла Мазур провела екстремальний день зі своїм сином / Фото з Instagram



Алла Мазур провела екстремальний день зі своїм сином / Фото з Instagram