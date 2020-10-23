Телеведущая и журналистка Алла Мазур воспитывает 12-летнего сына Артема. Недавно она опубликовала сообщение, в котором рассказала, как провела с ним свой досуг.

Новый сообщение с фотографиями появилось на личной странице телеведущей в инстаграме. Знаменитость любит проводить время со своим сыном, поэтому часто демонстрирует общие фотографии с отдыха.

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Для Артема телеведущая устроила скоростные каникулы, которые сын запомнит надолго. Алла Мазур рассказала в сети своим поклонникам о полете вместе с сыном над Киевом на вертолете. Такой экстремальный подарок ей презентовали коллеги.

Место рядом с пилотом, ясно, оккупировал сын. И еще долго не мог прийти в себя от восторга. А чуть остыв от впечатлений – переместились на картодром: где Артем уже чувствует себя как рыба в воде. Заснуть после этого драйва было непросто. Расслабило только традиционное вечернее чтение,

– отметила Алла.



Алла Мазур провела экстремальный день со своим сыном / Фото с Instagram

По словам телеведущей, она хотела растянуть такой экстрим еще на несколько дней, впрочем шутливо отметила, что на работе каникулы никто не объявлял, поэтому для того, чтобы побыть с сыном, она выкроила из своего плотного графика лишь один день. Мазур также пообещала поклонникам впоследствии рассказать о том, какие открытия он сделал в воздухе.



Алла Мазур провела экстремальный день со своим сыном / Фото с Instagram

Звезда украинского телевидения предстала перед камерой в сером пальто, джинсах, желтой водолазке и стильных сапогах с желтыми шнурками. На кадрах можно заметить счастливы и восторженные лица Артема и Аллы от экстремального дня.



Алла Мазур провела экстремальный день со своим сыном​ / Фото з Instagram



Алла Мазур провела экстремальный день со своим сыном​ / Фото з Instagram



Алла Мазур провела экстремальный день со своим сыном​ / Фото з Instagram