Олег "Фагот" Михайлюта, лидер группы ТНМК, рассказал о том, как он проводит время с сыном. По словам музыканта, недавно они идеально отдохнули вместе в Таиланде.

Известный украинский певец Олег Михайлюта, солист группы ТНМК, ранее имел насыщенную личную жизнь. О его отношениях с разными женщинами, а в частности, с журналисткой Анастасией Будкиной, он рассказал в интервью в программе "Звездный путь" на канале "Украина".

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В один момент Фагот влюбился, и тогда понял, что надо действовать. Он долго собирался с силами для того, чтобы рассказать о своих чувствах, но Настя опередила мужа. Тогда она, радостная, пришла к нему с новостью о беременности. Олега словно обухом по голове ударили, но он не требовал от девушки делать аборт.

Я против таких вещей. Я считаю, наоборот, если Бог дал, то надо помогать,

– признается Фагот.

Но в тот момент певцу было очень трудно найти общий язык с ее родными, хоть он и очень много с ними разговаривал. Олег убежден в том, что общество привыкло жить по общепринятым канонам, а это неправильно.

Несмотря на все проблемы, сейчас у Фагота очень хорошие отношения и с сыном Никитой, и с его семьей. Олег отмечает, что знает много женщин, которые не дают возможности встречаться родителям со своими детьми, хоть это плохо влияет прежде всего на ребенка.

"Мы прекрасно проводим время! В прошлом году так круто съездили в Таиланд! Отец с сыном, море, водные мотоциклы, Муай Тай Кемп, каждый день тренировки. Просто сплошное счастье, - рассказал Олег Михайлюта.