Лише місяць тому співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину. Після пологів зірка неодноразово з'являлась перед камерами та давала інтерв'ю, проте сукню і підбори від моменту появи на світ доньки одягла вперше. Своїм образом вона підкорила мережу.

Артистка під час вагітності продемонструвала безліч стильних образів для літніх та осінніх виходів. Проте при надії Світлана Тарабарова дбала про свій комфорт і не одягала підборів. Після народження донечки Марії зірка вже встигла відновити форму і вирішила показати себе публіці в елегантному look та на підборах. Фото нового вишуканого виходу вона опублікувала в інстаграм-профілі.

До теми Нове фото Світлани Тарабарової з донечкою: їй сьогодні місяць – зворушливий кадр

Світлана Тарабарова обрала красиву вільну сукню чорного кольору довжини міді з об'ємними рукавами, воланом і розрізом внизу. Фігуру співачка вирішила показати, підкресливши талію поясом. Вбрання вона доповнила шкіряними черевиками на високих підборах і з гострим носком та стильною сумкою. Волосся зірка залишила розпущеним, прикрасивши зачіску чорною стрічкою.

Хоч артистка вже звикла позувати без косметики, для цього виходу вона нанесла легкий денний макіяж, виділивши очі. В образі total black Світлана Тарабарова сфотографувалась в русі на тлі осінньої локації з гарбузами.

"Підбори, витончені сукні – як я за вами сумувала. Час бути ніжною", – написала зірка.



Світлана Тарабарова в образі total black / Фото Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова в образі total black / Фото Instagram / @tarabarova