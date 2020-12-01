Каждое публичное появление королевы Летиции вызывает обсуждение фэшн-сообщества. Для церемонии награждения в Валенсии она выбрала изысканное платье и пальто, повторив образ 2016 года.

Королеву Летицию справедливо называют одной из самых стильных монарших особ современности. Она волшебно демонстрирует не только новые образы, а предстает в look, в которых ранее появлялась на публике. Для церемонии награждения премией короля Хайме I в городе Валенсия она выбрала наряд из своего гардероба. Четыре года назад в нем королева Летиция посетила Португалию.

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Образ королевы Летиции

Она надела изысканное хлопковое платье серого цвета с лиловым оттенком и фиолетовой подкладкой. Хрупкую фигуру роскошно подчеркивал широкий пояс. Платье королева Испании соединила с пальто в тон, которое элегантно накинула на плечи. Это одежда от знаменитого модельера Каролины Эррера.

Образ довершили серые туфли-лодочки на высоком каблуке и клатч в тон от немецкого дома моды Hugo Boss. Из аксессуаров Летиция подобрала лишь лаконичные серьги. Она нанесла сдержанный дневной макияж и сделала легкую укладку. Ввиду карантинных ограничений, королева Испании на всех официальных мероприятиях появляется лишь в защитной маске. Премия короля Хайме I не стала исключением.