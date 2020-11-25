Королева Летиция в очередной раз осуществила светский выход и очаровала поклонников образом. Ее Величество предстала в белом платье с принтом и черном пальто, что изрядно ей подходило.

Испанская королева Летиция на каждом светском выходе покоряет поклонников элегантностью. Она выбирает замечательные образы, которые подчеркивают фигуру и изрядно подходят ей. Королева снова появилась на публике и показала безупречный образ, сообщает 24 канал.

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На днях королева Летиция решила поддержать туристическую отрасль, едва ли не больше всего пострадавшую в результате пандемии коронавируса. Ее Величество прибыла в Севилью на открытие форума Tourism Innovation Summit.

Образ королевы Летиции

Жена испанского короля предстала перед камерой в элегантном образе. Для нового светского выхода она выбрала белое платье длины миди с черным гороховым принтом. Тоненький черный ремешок подчеркивал безупречную фигуру королевы. Сверху Ее Величество накинула длинное черное пальто от бренда Carolina Herrera.

Образ дополняли черные туфли с острым носком и на высоком каблуке, а также белая сумочка на золотистой цепочке. В ушах испанской королевы были золотые серьги с камнями.

Волосы королева Летиция собрала в конский хвост и накрутила его. Также она сделала изысканный макияж. Ее Величество накрасила глаза коричневыми тенями и выровняла тон лица. Как и всегда, королева предстала в защитной маске.

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Королева Летиция в безупречном образе / Getty Images