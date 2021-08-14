Известный музыкант Dub FX презентовал клип из Чернобыля

14 августа один из лучших битбоксеров мира Dub FX выступит в Киеве на фестивале White Nights. А накануне он представил видеоклип Fake Paradise, посвященный Чернобылю.

Австралиец Dub FX (настоящее имя Бенджамин Стэнфорд) начинал как уличный музыкант, но впоследствии его музыка стала такой популярной, что он начал собирать стадионы и выступать хэдлайнером крупнейших фестивалей.

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Dub FX – частый гость в Киеве. По словам музыканта, первый триумф ему принесла именно видеозапись выступления из столицы Украины в 2009 году. В 2019-м Бенджамин посетил Чернобыль, откликнувшись на приглашение Валерия Коршунова, основателя проекта "Звуки Чернобыля".



Валерий Коршунов и Dub FX в Чернобыле / Фото Artefact

Путешествие в Зону отчуждения стало судьбоносным. Новую песню Dub FX создал прямо на дороге к ЧАЭС – к своему уникального биту он добавил пение бабушек чернобыльского региона. Музыкант исполнил ее вживую на секретной локации – в "Приюте одинокого дозиметриста", где, как в капсуле времени, сохранены все вещи от даты аварии на ЧАЭС в 1986 году. Это выступление и стало основой нового клипа.

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Я мало знал о Чернобыле. Когда произошла авария, мне было всего три года. Она прошла где-то далеко, в Советском Союзе... Я тогда не знал, что существует Украина. Теперь я увидел, с чем столкнулись украинцы, узнал об их подвиге. Поездка произвела на меня огромное впечатление, я буду рассказывать о ней внукам,

– вспоминает Dub FX.



Dub FX вложил душу в клип Fake Paradise / Фото Artefact

Австралийский битбоксер в своем творчестве сочетает дабстеп, хип-хоп, регги и призывы-месседжи, которые касаются человеческой природы и окружающей среды. Его новый трек Fake Paradise в рамках проекта "Звуки Чернобыля" продемонстрировал, что электронная музыка способна креативно объединяться с фольклором.

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