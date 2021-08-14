Австралієць Dub FX (справжнє ім'я Бенджамін Стенфорд) починав як вуличний музикант, але згодом його музика стала такою популярною, що він почав збирати стадіони й виступати хедлайнером найпотужніших фестивалів.

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Dub FX – частий гість у Києві. За словами музиканта, перший тріумф йому приніс саме відеозапис виступу зі столиці України у 2009 році. У 2019-му Бенджамін відвідав Чорнобиль, відгукнувшись на запрошення Валерія Коршунова, засновника проєкту "Звуки Чорнобиля".



Валерій Коршунов і Dub FX у Чорнобилі / Фото Artefact

Подорож у Зону відчуження стала доленосною. Нову пісню Dub FX створив просто дорогою до ЧАЕС – до свого унікального біту він додав спів бабусь чорнобильського регіону. Музикант виконав її наживо на секретній локації – у "Притулку самотнього дозиметриста", де, наче в капсулі часу, збережені всі речі від дати аварії на ЧАЕС у 1986 році. Той виступ і став основою нового кліпу.

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Я мало знав про Чорнобиль. Коли сталася аварія, мені було всього три роки. Вона пройшла десь далеко, в Радянському Союзі... Я тоді не знав, що існує Україна. Тепер я побачив, із чим зіткнулися українці, дізнався про їхній подвиг. Поїздка справила на мене величезне враження, я розповідатиму про неї онукам,

– пригадує Dub FX.



Dub FX вклав душу в кліп Fake Paradise / Фото Artefact

Австралійський бітбоксер у своїй творчості поєднує дабстеп, хіп-хоп, реггі та заклики-меседжі, які стосуються людської природи і навколишнього середовища. Його новий трек Fake Paradise в рамках проєкту "Звуки Чорнобиля" продемонстрував, що електронна музика здатна креативно єднатися з фольклором.

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