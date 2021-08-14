Австралиец Dub FX (настоящее имя Бенджамин Стэнфорд) начинал как уличный музыкант, но впоследствии его музыка стала такой популярной, что он начал собирать стадионы и выступать хэдлайнером крупнейших фестивалей.

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Dub FX – частый гость в Киеве. По словам музыканта, первый триумф ему принесла именно видеозапись выступления из столицы Украины в 2009 году. В 2019-м Бенджамин посетил Чернобыль, откликнувшись на приглашение Валерия Коршунова, основателя проекта "Звуки Чернобыля".



Валерий Коршунов и Dub FX в Чернобыле / Фото Artefact

Путешествие в Зону отчуждения стало судьбоносным. Новую песню Dub FX создал прямо на дороге к ЧАЭС – к своему уникального биту он добавил пение бабушек чернобыльского региона. Музыкант исполнил ее вживую на секретной локации – в "Приюте одинокого дозиметриста", где, как в капсуле времени, сохранены все вещи от даты аварии на ЧАЭС в 1986 году. Это выступление и стало основой нового клипа.

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Я мало знал о Чернобыле. Когда произошла авария, мне было всего три года. Она прошла где-то далеко, в Советском Союзе... Я тогда не знал, что существует Украина. Теперь я увидел, с чем столкнулись украинцы, узнал об их подвиге. Поездка произвела на меня огромное впечатление, я буду рассказывать о ней внукам,

– вспоминает Dub FX.



Dub FX вложил душу в клип Fake Paradise / Фото Artefact

Австралийский битбоксер в своем творчестве сочетает дабстеп, хип-хоп, регги и призывы-месседжи, которые касаются человеческой природы и окружающей среды. Его новый трек Fake Paradise в рамках проекта "Звуки Чернобыля" продемонстрировал, что электронная музыка способна креативно объединяться с фольклором.

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