Осенью 2020 года украинские и международные музыканты GusGus, Kazka, "Вагоновожатые", Atomic Simao, Telepopmusik, Bjarki, Dub FX, Сергей Михалок, Александр Чемеров, Стасик, Krut объединились в тематический проект Валерия Коршунова – "Звуки Чернобыля", идея которого – культурное переосмысление аварии на Чернобыльской АЭС, одной из крупнейших катастроф в истории человечества.

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Валерий Коршунов и Bjarki возле ЧАЭС / Фото Artefact art-project

В этом году шесть украинских и зарубежных электронных исполнителей презентуют шесть новых композиций для Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation и сыграют вживую в зоне отчуждения при поддержке Украинского культурного фонда.



Энергетический Atomic Simao / Фото Artefact art-project

Уникальная особенность проекта "Звуки Чернобыля" – в основу каждой композиции музыкантов заложены характерные звуки Чернобыльской зоны: треск дозиметра, скрип колеса обозрения, шум рыжего леса, эхо, грохот течения и даже звуки изнутри ЧАЭС, записанные автором проекта еще в 2018 году.



"Вагоновожатые" в зоне отчуждения / Фото Artefact art-project

Наша главная цель – напомнить, что Зона отчуждения не должна стать зоной забвения, и мы используем для этого понятный язык – язык звуков и музыки. Каждая композиция альбома будет передавать уникальное звучание мест, которые нельзя забыть,

– говорит арт-куратор проекта, продюсер и автор аудиобиблиотеки "Звуки Чернобыля" Валерий Коршунов.

Sounds of Chоrnobyl – слушайте аудио!

Электронные артисты Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation также посетят Чернобыль, но на этот раз еще и сыграют живые электронные выступления под открытым небом. На уникальных событиях будут присутствовать ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.



Kazka в чернобыльской реальности / Фото Artefact art-project

Эти выступления смогут увидеть все желающие в современном формате онлайн-трансляций на Youtube – с элементами компьютерной графики и добавленной реальности. Но перечень артистов организаторы проекта пока хранят в тайне.

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