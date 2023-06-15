Колорадские жуки этого не любят: 5 приемов от надоедливых вредителей

Колорадские жуки становятся частыми гостями на грядках. Особенно их привлекает картофель. Они приносят немало бед, поэтому нужно их избавляться.

Колорадские жуки наносят большой ущерб, уничтожая растения. Ведь они поедают картофельные листья. 24 Канал подскажет несколько рекомендаций, как с ними бороться.

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Борьба с колорадскими жуками

Колорадских жуков можно избавиться с помощью листьев грецкого ореха. Его необходимо прикопать на тех грядках, где посадили картошку. Еще можно погрузить лиски в воду, процедить и обработать этим раствором ростки картофеля.



Волошский орех / Фото Barra

Создаем для этих вредителей специальные ловушки из жестяных банок. Картошку режем на небольшие куски и замачиваем на день в настои мочевины. Для его приготовления берём 1 стакан вещества на 1 литр воды. Получившуюся смесь кладем в ловушки и меняем каждую неделю. Такие банки следует расставить в ряд у картофельных насаждений.



Мочевина / Фото "Система Оптиум"

Еще один действенный и одновременно простой метод – посадить между грядками с картофелем укроп, календулу, горох или другие бобовые. Такие растения пугают колорадских жуков.



Календула / Фото "Ботаничка"

Поможет в таком случае нашатырный спирт 10 миллилитров вещества нужно разбавить в 10 литрах воды. Жуки не терпят резких запахов.



Нашатырный спирт / Фото "Лекарство 24"

Будут эффективными растворы из горьких трав. Понадобится 100 г березового дегтя или 500 г табака растворить в 10 литрах воды. Возделывать таким образом можно 2-3 раза в неделю.



Березовый деготь / Фото 24vet.com